Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin California eyaletinde Isabel Zepeda (23) isimli kadın sürücü, arkada 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte Ceres’te araba kullanıyordu.

Kontrolü kaybeden sürücü, yoldan çıktı ve hızla benzin istasyonundaki pompalara çarptı.

Sarhoş sürücü pompalara çarptı, yangın çıktı

POMPA ALEV ALDI

Pompa alev alırken o sırada benzin almakta olan bir araç, panik halde bölgeden uzaklaştı.

Dehşet verici olayda ciddi bir yaralanma olmazken yangın da etrafa yayılmadan söndürüldü.

Ceres itfaiyesi, istasyondaki güvenlik sisteminin devreye girdiğini ve yakıt akışını kestiğini bildirdi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis, Zepeda’nın araba kullanırken aşırı derecede alkollü olduğunu açıkladı.

Kadın hakkında alkollü araç kullanmak ve çocuklarının hayatını tehlikeye atmak suçlarından dava açılacak.

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