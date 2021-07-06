Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde endokrinoloji dalında çalışmalar yürüten Daniel Drucker isimli bilim adamı, dev Gila kertenkelelerinin zehrinin kan şekerini düzenlediğinin ortaya çıkması sonrasında bunun sebebini araştırdı.

KİLO VERDİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zehrin şeker hastalarının tedavisinde ne şekilde kullanılabileceğini araştıran Drucker, zehirden yapılan ilacın şeker hastalarında kilo kaybına yol açtığını görünce araştırmalarını obezite tedavilerine çevirdi.

İLAÇ ABD'DE ONAYLANDI

Wegovy ismiyle pazarlanan Semaglutide ilacı ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı. Danimarka’nın Novo Nordisk firması tarafından geliştirilen ilaç, haftada bir vücuda zerk ediliyor.

AÇ KALMAYA VE EGZERSİZE GEREK KALMADI

Nöro bilimci Ivan De Araujo, kilo vermek için uzun süre aç kalmak ya da ağır egzersizler yapmak gibi zorlu işlere gerek bırakmayan ilaçla ilgili olarak, “Semaglutide ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Sonunda güvenilir ve zaman içinde kalıcı etkiler üretebilecek bir şeye sahibiz” dedi.

Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa’da ilk sırada Word Obesity Observatory tarafından en son girilen veriler doğrultusunda Türkiye hala Avrupa’nın en obez ülkesi olma konumunu sürdürürken, aynı zamanda şeker hastalığında da ilk sırada. Yetişkin halkın yüzde 32’sinin obez olduğu Türkiye’de, yine yetişkinlerin yüzde 12’si şeker hastası. Bu oran diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 7-8 civarında.

Obezite tedavisinde 'oyunun kurallarını değiştiren' ilaç bulundu Obezite tedavisine ilişkin 16 ülkede yapılan bir araştırma, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın vücut ağırlığını yüzde 20'ye kadar azaltabildiğini gösterdi.