Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır “Bu, soğuk bir ülke olarak bildiğimiz Kanada için sürpriz olabilir ancak dünyanın bütün ülkeleri için her zaman görülebilecek bir olay. Sıcaklıkların 2070 ve 2100 yıllarında, kötü senaryolara göre 4-5 derece, iyi senaryolara göre ise 3 derece artması bekleniyor. Bütün otoritelerin, oturup ‘ne yapabiliriz’ noktasında düşünmesi gerekiyor. Akdeniz Bölgesi, küresel ısınmadan etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Sadece Antalya’da mı, Şanlıurfa’da mı, Adıyaman’da mı görürüz bu tartışılabilir fakat bizim için artık bir sürpriz değil. Türkiye, her geçen yıl, güney ülkelerindeki sıcak iklim şartlarına biraz daha yaklaşıyor. Kendinizi korumak için 15.00-16.00 saatleri arasında dışarıda olmayın. Bol su tüketin” dedi.

TÜRKİYE'DEKİ EN YÜKSEK SICAKLIK 49 DERECE

Dünyada en yüksek sıcaklık, 10 Temmuz 1913’te 56,7 santigrat derece ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Türkiye’de ise 27 Ağustos 1961’te 49 santigrat dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Kanada kavruluyor: Sıcaktan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı.