Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hindistan resmi makamları çetenin tuzaklarına düşürdükleri kişilere aşı yerine tuzlu su enjekte ettiklerini belirterek, çete üyelerinin bir kısmının yakalandığını operasyonların sürdüğünü kaydetti. Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai ve çevresinde en az 12 sahte aşılama merkezi tespit ettiklerini söyledi. Thakur “Kurulan aşı merkezlerinin hepsinde kurbanlara tuzlu su enjekte ediyorlardı. Binlerce kişiye sahte aşı yapıldığını tespit ettik. Çetenin kurbanlarından aşılama karşılığında ücret alarak 28.000 dolara kadar ücret aldığı öne sürüldü. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngaların ele geçirildiğini ve bir hastanenin merkez olarak kullandığını belirten Thakur, doktorlarla birlikte 14 kişinin tutuklandığını söyledi.

AB ülkelerinde aşılama sayılarında büyük fark Avrupa Birliği genelinde Covid-19'a karşı 2021 başında başlayan aşılamalarda, ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bazı AB ülkelerinde aşılanmış yetişkinlerin oranı yüzde 80'e yaklaşırken bazılarında ise yüzde 30'un altında kaldı.

Koronavirüs aşısında 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüs aşısında çapraz aşılama yönteminin faydalı olacağını söyleyerek, "Daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin 3. dozda Biontech aşısını, ilk iki doz Biontech aşısı olanlar içinde 3. dozda Sinovac aşısını öneriyoruz" dedi.