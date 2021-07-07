Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıl almaz olay Ukrayna'da meydana geldi. Ev sahibi kiracısını evinden çıkarmak istedi. Fakt evden çıkmak istemeyn inatçı kiracı bunu kabul etmedi. Polise başvurarak kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi ve polislere büyük şok yaşatan kiracı, gelen ekiplerle çatışmaya girdi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istenen kiracı polisle çatıştı. Avukatı ile birlikte kiracının yanına giden ev sahibi, kiracısını evden çıkması için ikna edemeyince polis çağırdı. Olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayan kiracının, daha sonra polislere ateş açması ile çatışma çıktı.

TUTUKLANARAK KARAKOLA GÖNDERİLDİ



Çatışmanın ardından olay yerinde çok sayıda ekip sevk edilirken, binanın etrafında güvenlik koridoru oluşturuldu. Binada yaşayan diğer vatandaşları tahliye eden polis, kiracının bulunduğu eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile sağ olarak yakalanan kiracı, tutuklanarak karakola götürüldü. Çıkan çatışmada ise ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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