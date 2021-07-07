Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanılmaz olay Ukrayna'da yaşandı. 16 yaşındaki kız tuvaletteyken elindeki telefonu düşürdü. Düşen telefonunu almak için harekete geçen genç de aynı deliğe düşünce hayatını kaybetti.

"TALİHSİZ KAZA"

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nde 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada deliğe düştüğü aktarıldı. Açıklamada, deliğe düşen kızın saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Küçük kızın başına gelen olay, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi.