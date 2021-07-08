Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere Milli Takımı, 2020 yılı yazında yapılacakken koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka’yı 2-1 yenerek finale kaldı.

WEMBLEY'DE MAHŞERİ KALABALIK

Maç sonrası Wembley Stadı'nda oluşan mahşeri kalabalık, ülkede koronavirüs vakalarının arttığı sırada tepkiyle karşılandı.

Salgın boyunca ilk kez bu kadar çok insanın bir arada görüldüğü İngiltere'de, stada 66 binden fazla taraftar alındı.

TAVSİYELER BİR BİR ÇİĞNENDİ

Bunlardan kucaklaşmamaları, tokalaşmamaları, ayağa kalkarken maske takmaları istenmişti ama bu tavsiyelere uyulmadı.

İngilizler, yarı finalde böyle bir manzara yaşanmışken, İtalya ile yapılacak final maçında yaşanabilecekler hakkında endişeye kapıldı.

Günlük koronavirüs vakalarının her 6 günde iki kat arttığı ülkede, normalleşmeye geçilmesi planlanan 19 Temmuz’a kadar vakaların 100 binlere ulaşmasından korkuluyor.

EURO 2020'de şaşırtan istatistik! Damga vurdular EURO 2020'ye kendi kalesine gol atan futbolcular damga vururken, ulaşılan istatistik herkesi şaşırttı.

EURO 2020'de İtalya'nın rakibi İngiltere oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, Danimarka'yı 2-1'lik skorla yenen İngiltere, İtalya'nın finaldeki rakibi oldu.