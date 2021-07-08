Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de Chester Hayvanat Bahçesi’nde yavru bir Sumatra orangutanı dünyaya geldi.

NESİLLERİ TEHLİKE

Nesilleri kritik derecede tehlikede olduğu için doğum, hayvanat bahçesi yönetimi ve personeli tarafından büyük sevinçle karşılandı.

19 Haziran’da dünyaya gelen ve neslin devamına dair ümitlere yol açan minik orangutanın cinsiyeti henüz tespit edilmedi.

34 yaşındaki annesi Emma’ya sıkı sıkıya sarılan yavruya isim, cinsiyetinin belirlenmesi sonrasında verilecek.

14 BİNDEN AZ

Hayvanat bahçesi yetkililerinden Claire Parry, “Emma çok tecrübeli bir anne. Yavrusuyla yakın bir bağ kurmuş. Onu içten bir şekilde kucaklaması çok hoş” dedi.

Güney Doğu Asya’da yaşayan Sumatra orangutanlarından doğada 14 binden az var.

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