Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Trablus’ta sivil toplum temsilcileriyle buluşan Mışri, Libya’daki Türk güçlerinin, Libya hükûmetinin çağrısı üzerine ve imzalanan meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunduğunu kaydetti.

YARDIM ÇAĞRIMIZA TEK TÜRKİYE CEVAP VERDİ

Libya’daki yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığını değerlendiren Mışri, şöyle devam etti: Libya Libyalıların toprağıdır. İlkesel olarak hiçbir yabancı gücün topraklarımızda olmasını istemiyoruz. Ancak Libyalılar olarak 2014’ten beri, doğudaki kardeşlerimiz Birleşik Arap Emîrliklerini (BAE) getirdi ve BAE el-Hadim Üssü’nde konuşlandı. Bu BM raporlarıyla da sabittir. Sonra Fransa uçakları geldi ve Libyalıları bombaladı. Çad ve Sudanlı isyancılar, hatta Ruslar getirildi. Bunun üzerine biz de uluslararası yardım istedik ve beş ülkeye çağrıda bulunduk. ABD, Cezayir, İtalya, Türkiye ve NATO’ya yardım çağrısında bulunduk. Çağrımıza sadece Türkiye cevap verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı.

ÖNCE PARALI ASKERLER ÇIKMALI

Biz Libya’daki tüm yabancıların aşamalı çıkışına inanıyoruz. Öncelikle yabancı paralı askerlerle başlanacak. Özellikle Çadlı ve Sudanlılar. Ardından BAE gibi ülkelerin yabancı savaşçıları (çıkacak). Bu paralı savaşçılara (Rus) Wagner de dâhil. Türk güçleri hariç tüm bu taraflar gayriresmî ve gayrimeşru yollarla geldi. Türkiye ise, meşru, resmî, aleni ve bilinen bir şekilde geldi. Bu yüzden bunlar bir tutulamaz ve hep beraber çıkması beklenemez. Tüm güçlerin çıkmasını istiyoruz.

PROVOKASYONA TEPKİ

Bu arada, darbeci Hafter mi-lislerinin ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde Türk bayrağını hedef alan provokasyonuna Libya halkından cevap gecikmedi. Başkenti Trablus’ta toplanan Libyalılar, dayanışma gösterisi düzenledi. Ellerinde Libya ve Türk bayrakları olan kalabalık “Savaş suçlusu Hafter’e hayır!” sloganları atarak, tepki gösterdi.

Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Yardımımıza sadece Türkiye koştu Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri, yaptıkları yardım çağrısına sadece Türkiye'nin cevap verdiğini ifade ederek Libya'daki Türk güçleriyle paralı askerlerin bir tutulamayacağını ifade etti.