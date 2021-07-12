Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Delta varyantına karşı üçüncü doz aşı uygulaması bir süredir dünyanın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin Fransız Les Echos gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, klinik deneylerin tamamlanmasından 100 gün sonra Pfizer/BioNtech aşısının varyantlara uyarlanmış bir versiyonunun hazır olacağını açıkladı.

"AŞININ YENİ VERSİYONU 100 GÜNDE HAZIR"

Özlem Türeci tarafından yapılan açıklamada, bir aşıyı koronavirüsün yeni varyantlarına karşı uyarlamanın, mRNA yöntemi kullanıldığı için oldukça kolay olduğu belirtildi. Türeci, "Fikir, orijinal virüsün başak proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret" dedi. Şahin, "Yeni aşıya gerçekten ihtiyaç duyulursa, 100 gün içinde geliştirilmesine olanak tanıyan kanıtlanmış bir yöntemimiz var" diye ekledi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Türeci, şu an için Delta varyantı gibi yeni türlerin ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti. Türeci, "Başak proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını gösteriyor" dedi.

İkili, üçüncü doz uygulama yetkisinin laboratuvarların kontrolünde değil, hükümetlerin elinde olduğunu vurguladı. (NTV)

Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.