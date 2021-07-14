Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Libya halkının darbeci Hafter milislerine ve ülkedeki paralı askerlere karşı protesto eylemleri artıyor. Son olarak, Sudan’dan getirilen Cancavid paralı askerlerinden oluşan silahlı grup, Cufra’ya bağlı Hun şehrinde polis karakoluna saldırdı. Sokaklara dökülen Hun ve Sukhna sakinleri, Hafter aleyhine pankartlar açtı ve paraları askere ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Hun halkı tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık ve gasp olaylarının şehirdeki güvenliği çökerttiği bildirildi. Açıklamada ayrıca resmî kurumlar, parklar, spor salonları, kültür merkezleri gibi halka ait tesislerde silahlı milislerin işgaline son verilmesi çağrısı yapıldı. Öte yandan Libya’da Cancavidlerin yanı sıra Hafter’in emrinde hareket eden Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerlerin de sivillere yönelik saldırılara, hırsızlık ve yağmaya karıştığı belirtildi.

SÖZLER TUTULMADI

Hafter milislerinin vaatleri arasında, kaçırma, işkence ve öldürme suçlarının faillerinin cezalandırılması, karargâh olarak kullanılan tüm resmî kurumlar ve hizmet binaları ile halka ait tesislerin derhâl boşaltılması ve verilen zararların karşılanması gibi konular yer alıyordu. Verilen sözlere kandıklarını, Hafter milislerinin hırsız ve katillerden oluşan çapulcular olduklarını unuttuklarını söyleyen Hun halkı, kendilerine ve şehre yönelen taciz ve baskının bir an önce durdurulmasını istedi. Libya’da Wagner’e bağlı 1.200’den fazla paralı askerin 2018'den bu yana cephe hattında faaliyet yürüttüğü biliniyor.

Libya: Mehmetçiği biz çağırdık Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mışri, ülkedeki paralı askerlerle Mehmetçiği bir tutanlara tepki göstererek “Türk askeri dışındakiler buraya gayrimeşru yollarla geldi” dedi.