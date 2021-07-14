Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Nagaur şehrinde 42 yaşındaki Purkharam isimli Hint, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yılda 300 gün uyuyor.

23 yıl önce eksen hipersomnisi olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam’ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu belirtildi.

Bhadwa köyünde yaşayan 42 yaşındaki Purkharam'ın, uykuya daldıktan sonra kesintisiz uyuduğu için ailesinin onu uyurken yıkadığı ve beslediği bildirildi.

AYDA SADECE 5 GÜN ÇALIŞABİLİYOR

Purkharam, kesintisiz 25 gün uyuduğu için işlettiği bakkal dükkanını da ayda sadece 5 gün açabiliyor.

23 yıl önce 15 saat kesintisiz uyuyarak başlayan ve ailesi tarafından uyandırma zorluğu çekilen Hindistanlı, doktora gittikten sonra nadir görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıkarken, uyuma süresi her geçen gün arttı.

HER ZAMAN YORGUN HİSSEDİYOR

Purkharam, tedavi görmesine ve aşırı uyumasına rağmen vücudunun çoğu zaman yorgun olduğunu ve üretkenliğinin neredeyse sıfır olduğunu söyledi. Ayrıca şiddetli baş ağrıları gibi birçok semptom gösterdiğinin altını çizdi.

'Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor' Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, sosyal medya bağımlılığında depresyon ve uyku hastalıkları riskinin üç kat arttığını belirterek, "Uykusuzluk odaklanma problemine, depresyona, kilo alımına ve bazı metabolik hastalıklara neden olabiliyor." dedi.

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