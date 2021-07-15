Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMV, 2016'daki darbe girişiminin 5. yılında FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına bir darbe daha vurarak örgütün mali kaynaklarından birini daha kuruttu.

Eyaletin Alemgena bölgesindeki okulu ziyaret eden TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, yaptığı açıklamada, bu adımdan ötürü büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

DEMİRLİ: AŞAMA AŞAMA TÜM OKULLAR ALINACAK

Etiyopya'daki tüm okulların TMV'ye mahkeme kararıyla devredilmesini beklediklerini vurgulayan Demirli, gecikmelerin hukuki süreçlerden kaynaklandığını ve aşama aşama tüm okulların alınacağını söyledi.

Elde edilen başarıda velilerin ve Oromiya eyaleti yöneticilerinin TMV'ye olan desteğinin büyük önemi olduğunu vurgulayan Demirli, altyapı eksiklerinin tamamlanarak devralınan okulların eylülde eğitime geçeceğini ifade etti.

Demirli, Harar'da ve yeni teslim alınan Alemgena'daki kampüslerin içinde farklı seviyelerde 8 okulun bulunduğunu belirterek TMV'nin ülkede ayrıca bir kültür merkeziyle Etiyopyalılara hizmet verdiğini kaydetti.

FETÖ, ETİYOPYA'DA TERÖR VE KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

TMV Etiyopya Temsilcisi Levent Şahin ise okulların federal ve eyalet savcılarının FETÖ hakkında başlattığı soruşturma sonrasında alındığını aktardı.

FETÖ şirketleri hakkında terör ve kara para aklama gibi suçlamalardan soruşturma başlatıldığını ve Alemgena'daki okulların federal mahkeme kararıyla alındığını söyleyen Şahin, bu kararın diğer okullar için de emsal teşkil edeceğini dile getirdi.

Okulların bağlı olduğu "Stem" adlı şirket hakkında yürütülen soruşturmada önemli bulgular elde edildiğini kaydeden Şahin, şirketin tüm banka hesaplarının ve eğitim lisansların dondurulması kararını beklediklerini aktardı.

TMV, Temmuz 2019'da Harar'daki okulları teslim almıştı.

Ülkede FETÖ'nün işlettiği 4 okul daha bulunuyor.

FETÖ bunları hesaba katmamıştı: Darbenin kırılma anları Darbeye aylar öncesinden hazırlanan FETÖ, 15 Temmuz gecesi beklemediği gelişmeler karşısında unutulmayacak bir hezimet yaşadı.

Firari FETÖ’cüler için 664 milyon lira ödül İçişleri Bakanlığının “aranan teröristler” listesinde yer alan 338 FETÖ firarisi için toplam 664 milyon lira ödül konuldu. Listede yer alan 338 FETÖ firarisinden 41’i kırmızı, 23’ü mavi, 16’sı yeşil, 48’i turuncu, 210 kişi de gri kategoride aranıyor.