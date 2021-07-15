Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 1 yıl içerisinde geliştirdiği Covid-19 aşısı ile sık sık adından söz ettiren ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, bu kez bir toplatma kararı ile gündemde.

Piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinde uzun süreli kullanım sonucunda kansere neden olabilecek benzen maddesinin tespit edilmesinin ardından firmai söz konusu kremleri piyasadan toplatma kararı aldı.

"ÜRÜNLERİN İÇİNE NASIL GİRDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

İçinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect Refresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleriyle ilgili açıklama yapan firma söz konusu maddenin bağımsız bir araştırma firması tarafından tespit edildiğini ve bu maddenin ürünlerin içerisine nasıl grdiğinin araştırıldığını ifade etti.

İlaç devi, toplatılan güneş kremlerinin kullanımına acilen son verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BENZEN NEDİR?

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen bir yapıya sahiptir.

Araba tamiri, baskı ve boya sektöründe çalışan dünya çapında milyonlarca işçinin maruz kaldığı bir kimyasal olan benzene pek çok kişi zayıf havalandırılan fabrikalarda, atölyelerde yapıştırıcı, çözücü ve temizlik maddeleri nedeni ile maruz kalmaktadır.

Uzmanlardan tarihi geçmiş güneş kremi uyarısı Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, tarihi geçmiş güneş kremlerinin deride kızarıklık, kaşınma ve yanma gibi başlayan alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Güneş kremine fazla güvenmeyin ‘Nasılsa güneşten koruyan ürünler kullanıyorum’ diye rahat hareket eden kişiler, güneş altında daha çok vakit geçiriyor. Bu durum deri kanseri riskini artırıyor.