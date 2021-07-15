Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde ailesini ve evini terk edip ortadan kaybolan insanların sayısı çoğaldı.

SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Japonya başta olmak üzere ABD, Almanya ve İngiltere gibi dünyanın birçok ülkesinde ikinci bir hayat kurmak için işini, evini, ailesini terk edip ortadan kaybolmaya karar veren insanların sayısı arttı.

Her şeyi arkasında bırakıp giden bu insanlar için “buharlaşan” kelimesi kullanılıyor.

BİR GECEDE ORTADAN KAYBOLUYORLAR

Kimileri sevgisiz evlilikten kimileri ise borçlarından kurtulmak için “buharlaşmaya” karar veren insanlar nerede olduklarını gizleyerek yıllarca kayıplara karışıyor.

Buharlaşmaya karar veren insanlara "gece taşınma hizmeti" adıyla yardımcı olan şirketler de var.

BOŞANMA İŞLEMLERİYLE UĞRAŞMAMAK İÇİN 'BUHARLAŞMA'

Boşanma oranının düşük olduğu Japonya’da uzun ve ayrıntılı boşanma işlemleriyle uğraşmak istemeyen bazı insanlar bu şekilde ortadan kaybolmayı seçiyor.