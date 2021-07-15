Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.
'KAHRAMANLARIMIZ'
Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı.
20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.
Erdoğan’ın konakladığı oteldeki 'darbe izleri' muhafaza ediliyor Marmaris’te, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisi olarak kullandığı ve şehit olan koruması Mehmet Çetin’in odasındaki hain darbe girişiminin izleri ilk günkü haliyle muhafaza ediliyor. 15 Temmuz'un 5. yılında İHA’ya kapılarını açan oteldeki görüntüler bir kez daha duygulandırdı.
15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darp edilen müezzin o geceyi anlattı FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, “Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler ‘darbe olacak’ dediler. Biz de ‘bu darbe olmayacak’ diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.