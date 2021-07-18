Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019’da 2,5 milyon Müslüman’ın katıldığı hac organizasyonu bu yıl 60 bin kişi ile sınırlandırdı. Adaylar sadece Suudi Arabistan’da oturan ve aşı olan kişiler arasından seçildi. Bu kişilerin 18-65 yaş aralığında ve son beş sene içinde hac ibadetini gerçekleştirmemiş olmasına özen gösterildi. Adaylar, ibadet öncesi Covid-19 testinden geçirildi. Sonuçları pozitif çıkanlar elendi. Mekke’de çok sayıda kontrol noktası kurulurken virüsün yayılmaması için lojistik ve tıbbi hazırlıklar en yüksek seviyeye getirildi. Öte yandan, geçen yıl hacı adayları 10 bin kişiyle sınırlandırılmıştı.

Kabe'de hacılara robotlar hizmet edecek Suudi Arabistan tarafından, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek amacıyla 2 robotun hizmete sunulduğu bildirildi.

Fransız astronot uzaydan Kabe'yi paylaştı, Ramazan Bayramı'nı kutladı Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Fransız astronot Thomas Pesquet, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.