Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’deki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, karısı Martine (47) de kol, karın ve kalçasından ağır şekilde yaralanmıştı.
ÇELİK YELEKLE ÜLKESİNE DÖNDÜ
Özel uçakla Florida’da Fort Lauderdale’deki hastaneye kaldırılan Martine, durumunun iyiye gitmesi üzerine kurşun geçirmez yelek giydirilerek ülkesine getirildi.
Martine’i, Port-au-Prince havaalanında geçici Başbakan Claude Joseph karşıladı. Ülkede iletişimden sorumlu yetkili Frantz Exantus, Twitter’da fotoğraflar eşliğinde yaptığı açıklamada, “First Lady, kocasının cenaze merasimi için hazırlıklar kapsamında ülkeye geldi” ifadesini kullandı.
Martine’e özel uçakla geldiği havaalanından ayrılırken kalabalık bir güvenlik görevlisi grup eşlik etti. Resmi cenaze töreni 23 Temmuz’da tarihi Cap-Haitien şehrinde yapılacak.
Haiti devlet başkanının suikastçıları: Gözaltına alacaktık, öldürmek istemedik Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise, çarşamba sabahı Port-au-Prince’taki evinde suikasta uğramıştı.
Haiti devlet başkanının karısı suikastı anlattı Suikast saldırısı sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse’nin karısı Martine, "Paralı askerler gelip kocama kurşun yağdırdı. Jovenel Moïse gibi bir devlet başkanına konuşma şansı vermeden suikast yapmak için cesareti olmayan, azılı bir suçlu olmak lazım" dedi.
Haiti'de suikast timi yakalandı Haiti Devlet Başkanı’na suikast gerçekleştiren şüphelilerden 10'u öldürüldü, 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı düzenlenen operasyonla yakalandı