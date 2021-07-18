Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3.000 saatlik çalışma sonrasında ortaya İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı savaş uçağı Spitfire’ın bir kopyası çıktı.

Kokpitin arkasındaki elektrik transformatörü aslında bir konserve kutusu. Şasiye basınçlı hava püskürten "boşaltma şişesi" eski bir koku spreyi. Kumanda kolu ise ahşap ve elektrik telinden yapılmış.

Kolun orijinali 4.500 sterlin (53.000 TL). Ahşap kol ise 7,50 sterline mal oldu. Uçaktaki tekerlekler ve bazı malzemeler ise orijinal Spitfire uçaklarından elde edildi.

İngiliz tarihinin ikonik bir parçası olan Spitfire savaş uçaklarını çocukluğundan beri çok sevdiğini belirten Price, bunların bir kopyasını yapabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Price, daha iyilerini yapabilmek için uçağını 25.000 sterline (300.000 TL) satmayı planlıyor.