Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan temaslarının ardından Azerbaycan'a gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma yemeğinin ardından, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ermenistan ile savaşın bittiğini duyurdu. Aliyev, artık barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanının geldiğini bildirdi.

"HÜKÜMETİMİZİN BÜYÜK BAŞARISI"

Aliyev, AB'nin kendileri için yakın ortak ve gündemlerinin çok geniş olduğunu, uzun yıllardır çeşitli alanlarda çalıştıklarını söyledi.

AB'nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Aliyev, ticaretlerinin yaklaşık yüzde 40'ını AB ile gerçekleştirdiklerini ve geçen yılki ticaret cirosunun yaklaşık 9,5 milyar dolar olduğunu aktardı.

Aliyev, Azerbaycan'ın AB üye ülkelerine ihracatının 6,8 milyar doları bulduğu, Azerbaycan'da AB ülkelerinden 1700'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı.

Aliyev, AB ülkelerinden 9'u ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "Böylece AB üyesi devletlerinin üçte biri Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görmektedir. Bunun hükümetimizin büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gündemlerinin önemli konulardan birinin enerji güvenliği olduğuna işaret eden belirten Aliyev, bu yıl başta İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere AB ülkelerine 3 milyar metreküpten fazla doğal gaz ihraç ettiklerini, Avrupa pazarına ihraç edilecek doğal gazın hacminin artacağını dile getirdi.

"UZUN SÜRELİ İŞGALE SON VERİLDİ"

Aliyev, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından uzun süreli işgaline son verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Azerbaycan, Ermenistan ordusunun topraklarımızdan tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını kendisi yerine getirdi ve Azerbaycan, savaşı sona erdirdi. Şimdi barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Biz buna hazırız. Bugün Sayın Michel ile planlarımızı, girişimlerimizi ve yeni duruma yönelik yaklaşımlarımızı kapsamlı müzakere ettik. Nispeten kısa sürede iyi niyet ve çok pragmatik bir yaklaşım sergileyerek, hala masada kalan sorunların çoğunu çözebileceğimizi ve daha geniş bölgesel iş birliğinin temellerini atabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Birliği, bu konuda çok önemli rol oynamaktadır ve oynayacağından eminim."

"AB, OLUMLU VE YAPICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

B Konseyi Başkanı Michel de Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bölgedeki durum ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki olası barış anlaşması dahilinde ilerleme kaydetmenin önemi hakkında derinlemesine görüşmeler yaptığını, bölgede daha fazla istikrar ve güvenliğin sağlanması için dikkate alınması gereken unsurları konuştuğunu aktardı.

Erivan'dan getirdiği mesajları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ilettiğini belirten Michel, her iki lidere, AB'nin mümkün olduğunca olumlu ve yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Michel, Azerbaycan'ın ardından Gürcistan'da da temaslarda bulunacak.

Aliyev'den Ermenistan'a çağrı: Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması için hazırlıklara başlamanın gerektiğinin altını çizdi.

Aliyev: İstesek de istemesek de beraber yaşamalıyız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarının 30 yıl işgal altında bulunmasına rağmen geleceğe bakmaya hazır olduklarını belirtti.