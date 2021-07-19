Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kocası Prens Philip’in nisan ayında 99 yaşında ölümünden bu yana Windsor’daydı. Yerinden ilk kez ayrılan Kraliçe, cuma akşamı helikopterle Norfolk’taki evine geldi.

ARACI KENDİSİ KULLANDI

95 yaşındaki Kraliçe, habersiz olarak Sandringham’da at çiftliklerine yaptığı ziyarette, içinde bulunduğu Range Rover aracı kendisi kullandı. Araçta Elizabeth’le birlikte takım elbiseli iki adam olduğu dikkat çekti.

Cins at yetiştiriciliğine özel bir ilgi duyan Kraliçe, yıllar boyunca yüzlerce yarış atına sahip oldu ve 1600'den fazla yarış galibiyeti elde etti.

Biden'dan şaşırtan Kraliçe yorumu: Bana annemi hatırlattı ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde görüştüğü İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkındaki "Bana annemi hatırlattı." sözü şaşırttı.

Merkel, son kez İngiltere Kraliçesi ile görüştü Almanya Başbakanı Merkel, görev süresi dolmadan son kez resmi olarak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüştü.