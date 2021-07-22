Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın arifesinde, Japonya'da yetkililerin yaptığı 'evde kal' çağrıları karşılık bulmadı. Salgın nedeniyle uygulanan 'olağanüstü hal'e (OHAL) rağmen Tokyo'nun popüler noktaları olan Shibuya ve Harajuku'da yoğunluk gözlendi.

"OLİMPİYATLARI İPTAL EDİN"

Uzun süredir eleştirilerin odağındaki Tokyo Olimpiyatları'na karşı olan protestocuların adresi Shibuya oldu. Her gün yüz binlerce yolcuya ev sahipliği yapan Shibuya Tren İstasyonu önünde toplanan grup, olimpiyat karşıtı pankartlarla dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga başta olmak üzere etkinlik organizatörlerinin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıyan protestocular "Olimpiyatları iptal edin, hayatları kurtarın" sloganları attı.

"OHAL'İN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Olimpiyatlar süresince insan trafiğini azaltmak adına ilan edilen OHAL'i eleştiren Yuki Adachi, "Hükümetin uygulaması tamamen anlamsız. Hiçbir işe yaramıyor. Olimpiyatları gerçekleştirmenin çok riskli olduğunu düşünüyorum, ancak ekonomik nedenler ve Japonya'nın konumu nedeniyle yarın başlatmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

SÜRPRİZ GÖREVDEN ALMA

Öte yandan oyunlara 1 gün kala, organizasyon komitesi sürpriz bir karara imza attı.

Olimpiyatların Kreatif Direktörü Kentaro Kobayashi, Holokost hakkında yaptığı bir şakanın ortaya çıkmasının ardından görevden alındı. Kobayashi 1998’de katıldığı bir programda şaka amacıyla "Hadi Yahudilere soykırım oyununu oynayalım" cümlesini kurduğu için kamuoyundan özür diledi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Ayrıca bugün 2'si Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcular arasından olmak üzere olimpiyatlarda görevli toplam 12 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Son gelişme ile birlikte oyunlarla ilişkili Covid-19 vakalarının toplam sayısı da 87'ye ulaştı. Japonya genelindeki Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 853 bin 240'ye çıkmış, ölü sayısı da 15 bin 115 olmuştu.

Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.

Olimpiyatlarda koronavirüs krizi! Pozitif vaka sayısı yükseliyor Koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda pozitif vaka sayısında yaşanan artış endişeye neden oluyor. Son olarak Japonya'ya giriş yapan 8 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle pozitif vaka sayısı 79'a yükseldi.

120 yıllık olimpiyatlar tarihe tanıklık ediyor Birinci ve İkinci Dünya Savaşları nedeniyle 1916, 1940 ve 1944 olimpiyatları yapılamazken, 1906'da Atina'da, resmi nitelik taşımayan ''ara olimpiyatlar'' gerçekleştirildi.