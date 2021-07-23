Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen "PEGASUS" adlı casus yazılımla dinlenenler arasında iki Dubai prensesinin de olduğu ortaya çıktı. Pegasus yazılımıyla dünya genelinde 50 binden fazla telefon dinlenmişti. Bu kişiler arasında Dubai Emîri'nin eşi Prenses Haya ve kızı Prenses Latife'nin de olduğu açıklandı. Dubai'den kaçışı dünya kamuoyunda gündem olan Prenses Latife, şubat ayında kaydettiği bir videoda "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söylemişti.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

Paris merkezli bir sivil toplum kuruluşu, casus yazılımın, insan hakları eylemcileri ve hükûmet yetkililerine ait akıllı telefonları hack’lemek için kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. 20 binden fazla kişinin telefon numarasının bulunduğu liste Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşu tarafından inceleniyor. Uluslararası Af Örgütü konuya ilişkin açıklamasında, NSO Gruop’u insan haklarını ihlal etmekle suçladı. NSO ise açıklamasında “yanlış yapılmadığını” savundu. Yazılımın suçlular ve teröristlere karşı kullanıldığını dile getiren NSO, bilgilerin yalnızca asker, polis ve istihbarat teşkilatlarına sunulduğunu aktardı.

Dinlenen isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile eski Fransa Başbakanı Eduard Philippe'in yanı sıra Irak cumhurbaşkanı Berham Salih'in de olduğu iddia ediliyor.

EN AZ 10 HÜKÜMET

İngiliz gazetesi Guardian; Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükûmetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edilmişti. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu. Suudi Arabistan ise "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "muhaliflerin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Daily Mail: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı'ndan Newcastle United'ın satışına müdahale etmesini istedi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Premier Lig'in Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ın satışına izin vermemesi üzerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan konuya müdahale etmesini istediği öne sürüldü.