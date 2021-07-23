Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı selin bilançosu artıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği belirtilirken, devlet medyası bu sayının yalnızca eyaletin başkenti Zhengzhou'yu kapsadığını bildirdi.

400 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI

Zhengzhou'da yağışların şiddetini azalttığı, çamur ve enkaz yığınlarıyla kaplanan ev, iş yeri, cadde ve sokakların da temizlenmeye başlandığı aktarıldı. Kentte selin yol açtığı maddi kaybın ise yaklaşık 10 milyar doları bulduğu, yaklaşık 400 bin kişinin de güvenlik bölgelere taşındığı aktarıldı.

Öte yandan, ölümlerden 12'si Zhengzhou'da sel suları altında kalan metro tünelinde yaşanmıştı.

SON 60 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

Henan'da 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtilmişti.

Belçika'daki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi Belçika'da, geçen hafta meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığı bildirildi.

Almanya'da sel bilançosu artıyor: 176 ölü Selin vurduğu Almanya'da ölü sayısı her geçen yükseliyor. Ülkede selde ölenlerin sayısı 176’ya çıktı.