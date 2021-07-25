Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Terör örgütü PKK, Esad, Rus ve İran bombardımanları sebebiyle ülkelerini terk ederek Almanya’ya sığınan Kürtler, Düsseldorf şehrinde terör örgütü aleyhinde gösteri yaptı. Düsseldorf'taki ABD Konsolosluğu önünde toplanan grup, Öcalan posterleri ve terör örgütüne ait paçavraları yırttı. Bazı göstericiler "küresel terörist, azılı katil" dedikleri terör elebaşının posterlerini çiğnedi.

PKK DESTEKÇİSİ ÜLKELER KINANDI

PKK karşıtı gösteride yapılan konuşmalarda başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere terör örgütüne destek veren ülkeler kınandı. PKK’nın Esad rejimi ile birlikte katliam yaptığı ve Esad karşıtı açıklamalar yapan grup, batılı ülkelere "neden bu çeteyi savunuyorsunuz?" diye sordu.

KÖPEK SÜRÜSÜ

Gösteride konuşan Ebu Abdi ve Ösib Berkil isimli Kürt aktivistler, PKK militanları için "Bunlar Kürt halkının kanını döken, kadınlarının namusunu kirleten ve ülkemizi işgal edenlerle iş birliği yapan hainler" dedi. "Bunlar dünyanın en azılı teröristleri" diyen Ösib Berkil şöyle devam etti: Binlerce gencimizi karanlık projeler uğruna öldürdüler. Öcalan bir terörist, PKK bir terör örgütü. Bu çok açık ve net bir gerçek olduğu halde neden birçok ülke bu suç çetesine silah veriyor, para gönderiyor?

HALKIN DİNİNE VE NAMUSUNA SALDIRIYORLAR

"Bölge halkının dini, namusu, ticareti geçimi ve özgürlüğü sistematik saldırı altında" diyen Ösib Berkil, bunun büyük ve planlı bir asimilasyon projesi olduğunu söyledi. Gösterinin bir diğer konuşmacısı Ebu Abdi ise terör örgütünün Suriye'de PYD ismiyle paravan yapılanmasına tepki gösterirken "Öcalan posterlerini bu örgüte destek verenler görmüyor mu? Okullarda tüm kitaplar, dersler Öcalan’ı anlatıyor. İnsanlar onun karanlık fikirleri yüzünden yurtlarını, evlatlarını, istikballerini kaybediyor, görmüyor musunuz? Yüzlerce insanı işkence altında öldürdüler. Binlerce gencimiz kayıp bütün bu olan biteni görüp halen nasıl bu canilere destek vermeye devam devam edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE İNFAZ YAPABİLİYOR

Ösib Berkil, PKK’nın Avrupa ülkelerinde de kanlı infazlar yaptığını hatırlattı ve Irak, Türkiye ve Suriye’den terör baskısı sebebiyle kaçanların bu yolla susturulduğunu anlattı. Berkil "Bu gösteriye hayatımızı riske atarak katıldık. Tehditler alıyoruz ve bu isyanı yaşadığımız ülkeden atılma pahasına haykırmak istedik. Tüm dünya Kürtlerin ağzından PKK gerçeğini dinlesin diye burada toplandık" diye konuştu.

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