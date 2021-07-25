Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ile ilgili şok suçlamalarda bulundu. Ajansa göre İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Hasbiya ilçesine bağlı Kefr Şuba beldesinde bir çobana ateş açtı. Daha sonra 500 küçükbaş hayvanı alıkoyarak İsrail topraklarına götürdü. Haberde, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e sınır olan bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren bir İsrail keşif uçağının uçuş yaptığına değinildi ancak ayrıntı verilmedi.

BU İLK DEĞİL

Lübnan milletvekili Kasım Haşim ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu olayın İsrail'in mükerrer saldırılarından biri olduğunu söyledi. Haşim, çok sık yaşanan bu tür saldırılar ile provokatif eylemlere karşı hükûmetin harekete geçmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde şikâyette bulunması gerektiğini kaydetti. İsrail güçleri, 27 Haziran'da da yine Lübnanlı bir çobana ait 450 küçükbaş hayvanı alıkoymuş, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (UNIFIL) arabuluculuğuyla 2 gün sonra hayvanları iade etmişti.



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