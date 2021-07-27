Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önemli hamleler yaptı. Başkan Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomçak ile Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) kritik isimleri görevden aldı.

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"SİNERJİ GÖRMEK İSTİYOR"

Konuyla ilgili Zelenskiy’nin Basın Sekreteri Sergey Nikiforov açıklamada bulundu. Nikiforov, Khomçak’ın görevden alınmasını Zelenskiy’nin kararı olduğunu belirterek "Khomçak’ın vatanseverliği konusunda bir şüphesi yok. Ancak o Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı arasında sinerji görmek istiyor ama bunun tam tersine tartışmalar ve fikir ayrılıkları görüyor" dedi.

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YENİ İSİM BELLİ OLDU

Nikiforov, Khomçak’ın Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin beklendiğini söyledi. Yeni Genelkurmay Başkanı’nın ise Valeriy Zalujniy olacağını ifade etti.

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