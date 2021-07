Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu söylemesine rağmen hâlâ dünyanın farklı bölgelerinde milyarlarca insan aşı yaptırmamak için direniyor. Bu durum diğer insanların da hayatını tehlikeye attığı için uluslararası birçok şirket ve devlet yeni müeyyide ve yasakları devreye sokuyor.

ÇALIŞANLARA ŞART GETİRDİ

Pandemi sürecinde evden çalışan şirketlerden Facebook ve arama motoru Google, çalışanlarına aşı mecburiyeti getirdiğini duyurdu. Facebook, ABD'de çalışanlarından ofislere dönebilmeleri için Covid-19'a karşı aşılanmalarını istedi. Ayrıca iki büyük şirket de aşı olmayı reddedenler için alternatif düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

HER AN ÖLEBİLİRSİNİZ

Öte yandan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüse karşı aşı olmayan kişilerin evden çıkmasına izin verilmeyebileceğini belirtti. Aşı olmak istemeyenlere seslenen Duterte "Pekâlâ, umurumda değil, her an ölebilirsiniz" dedi.

İKİNCİ DOZ İÇİN ÇABUK OLUN

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da koronavirüsün Delta varyantıyla mücadele eden ülkede aşı yaptırmayanların yaptıranlara göre daha fazla sınırlamayla karşılaşacağını belirtti. Başbakan Morrison “İkinci dozu yaptırmayanlar ellerini çabuk tutsun. Çünkü aşı olmayanlar için katı yasaklar uygulayacağız” dedi.

AŞI OLMAYANA FIRINLARDAN EKMEK YOK

Covid-19 pandemisiyle mücadele sürerken Türkiye’de son günlerde vaka sayıları yükselişe geçti. Pozitiflik oranının yükselmesi de aşı olmayanlara kısıtlama konusunu yeniden gündeme getirdi. İlginç bir teklifte bulunan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar “Aşı olmayan insan canlı bomba gibidir. Ölüme sebebiyet vermekten bu kişilere dava açılmalı. Belediye otobüsüne bindirmemeli, AVM’lere sokmamalı. Biz de fırıncı olarak aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız. Aşı olan ve durumu iyi olmayana da fırın başı her gün 20 tane vatandaşa üçer ekmek verelim” dedi.

Dünyada aşılananların sayısı 4 milyarı aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 4 milyar dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 70 milyon 525 bin 656 doz ile 8. sıraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.