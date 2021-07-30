Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye desteğini esirgemedi. Azerbaycan Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangınla mücadele için Türkiye'ye 500 kişilik ekip, helikopterler, ekipman ve çeşitli malzemeler göndereceği duyurudu.

ALİYEV TALİMAT VERDİ

Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali Asadov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

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