Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, zayıflamak isteyenlere ümit olacak bir tedavi yöntem üzerinde çalışıyor. Yapılan deneylerde farelere bağışıklık sistemi proteini TSLP verildi, farelerde terleme yoluyla önemli ölçüde yağ ve kilo kaybı gerçekleşti. Dört haftalık süreçte obez farelerin 45 gram olan kilosu sağlıklı 25 grama düştü. Bu, daha az gıda alma ya da metabolizmanın hızlanması olmaksızın meydana geldi.

TSLP’nin bağışıklık sistemini uyardığı, ciltteki yağ bezlerinin de daha fazla yağ ifraz ettiği bildirildi. Aynı yöntemin insanlarda da olumlu sonuç vermesi bekleniyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nde Taku Kambayashi liderliğindekli araştrırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

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