Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan orman yangınları sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, can kayıpları ile maddi zarara yol açan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle Türkiye yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İranlı yetkili, yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

İzmir Ödemiş'te orman yangını! Kontrol altına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Lewis Hamilton'dan Türkiye paylaşımı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'deki orman yangınlarının ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.