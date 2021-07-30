Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore'da dehşet verici bir olay meydana geldi, 33 yaşındaki Nicole Johnson, arabasıyla seyir hâlindeyken trafik kontrolü için polisler tarafından durduruldu. Arabada inceleme yapan güvenlik güçleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Otomobilden 7 yaşındaki Joshlyn Johnson ile 5 yaşındaki Larry O'Neil'in cesedi çıktı. Çocukların halası olduğu öğrenilen genç kadın, gözaltına alındı.

Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni ‘pes’ dedirtti Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden 61 yaşındaki hamam işletmecisinin şampuan meselesinden çıkan kavgada öldüğü öğrenildi.

"VAHŞİCE"

Çocukların ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği belirtilirken Baltimore Polis Şefi Melissa Hyatt, olayı "vahşice" diye yorumladı. Baltimore İlçe Yöneticisi Johnny Olszewski Jr. "korkunç ve yürek burkan can kaybı. Bakanlığımızın bu yıkıcı vakayla ilgili devam eden soruşturmasını desteklemek için her türlü kaynağı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan, hala Johnson, ölümle sonuçlanan birinci derece çocuk istismarı da dâhil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak.

Mualla Irmak cinayeti 16 yıl sonra aydınlatıldı Muaalla Irmak cinayetinde düğüm 16 yıl sonra çözüldü. Olaya ilişkin tutuklanan ve cezaevinde ölen Serkan Güvenç'in suçu, Iraklı Muhammed Kamal Majit Berkhtar isimli şahısla birlikte işlediği ortaya çıktı.

Çocuk parkında korkunç cinayet Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Çevrede bulunan bir züccaciye dükkanından bıçak çalan şüpheli, çocuk parkında buluştuğu İbrahim A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin züccaciye dükkanından bıçak çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.