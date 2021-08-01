Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere bilim kurulu üyeleri, Beta varyantının daha bulaşıcı Alfa, Gama veya Delta varyantlarıyla birleşmesi hâlinde gelecekteki aşılara dirençli olabileceğini söyledi. Uzmanlar bu yüzden dünya genelinde aşılanmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini açıkladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vakaların son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttığını, bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.

'Delta varyantı su çiçeği kadar bulaşıcı' uyarısı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan bir belgede, koronavirüsün 'delta varyantı'nın ciddi hastalıklara neden olduğu ve su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu belirtildi.