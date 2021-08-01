Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon kurucusu Jeff Bezos (57), yüzüne estetik operasyon yaptırdığını resmi olarak açıklamadı ama kozmetik uzmanları, onun bir değil birkaç operasyon geçirdiğinden emin.

20 Temmuz’da kısa bir uzay yolculuğu yapan Bezos, öyle görünüyor ki tüm dünyada gözlerin kendi üzerinde olacağını bildiği için olduğundan çok farklı bir görüntü vermek istedi. Amazon CEO’luğundan ayrılan Bezos, uzay yolculuğu sırasında çarpıcı biçimde dolgun dudakları, pürüzsüz cildi ve toplu yanakları ile dikkat çekmişti.

Plastik cerrahi uzmanları, Bezos’un ameliyatlarla alnındaki kırışıklıkları giderttiğini, dudaklarını doldurttuğunu, yanaklarını sıkılaştırdığını ve göz torbalarını aldırdığını ifade ettiler.

ABD’de Alabama’daki dermatolog Dr. Corey L. Hartman, “Yüzüne dolgu ve enjeksiyonlar yaptırdığı çok açık. Bir dahaki sefere insan içine çıkmadan hemen önce değil en az bir ay önce estetik operaston yaptır. Daha yüzündeki şişlikler inmemiş” dedi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Kapsül 11 dakikanın ardından Dünya'ya döndü.

Jeff Bezos'a uzay yolculuğunda 'onur' komşusu Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a uzaya yapacağı yolculukta komşuluk yapacak ismin, ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk olduğu öğrenildi.