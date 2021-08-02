Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Henan eyaletinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla can kaybının 302’ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 50 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Eyaletin başkenti Zhengzhou’da toplam 292 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, Xinxiang kentinde ise 7 kişinin öldüğü ve 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Pingdingshan’da 2 ve Luohe kentinde 1 kişinin sel nedeniyle öldüğü kaydedildi.

18 MİLYAR DOLARLIK MADDİ HASAR

Henan'da selin neden olduğu maddi hasarın 18 milyar dolara ulaştığı, 580 bin hektar tarım arazisinin ise zarar gördüğü öğrenildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, Zhengzhou'daki felaketi araştırmak için bir ekip kurulacağını duyurdu.

Selde neler yapmalıyız? AFAD tek tek açıkladı Doğu Karadeniz'de peş peşe yaşanılan sel olayları sonrası AFAD, bu konuda bilgilendirici bir video yayımladı. AFAD, sel anında neler yapılması gerektiğine tek tek anlattı. Sel anında neler yapmalıyız?

Selde dehşet anları! Ölümün elinden aldılar Edirne'de sel sularına kapılmamak için tutunduğu direkte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ürkütücü o anların görüntüsü ortaya çıktı.