Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD koronavirüs ile mücadele kapsamında 16 ülke ve adayı yüksek riskli ülkeler listesine eklediğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin "Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.

Söz konusu ülke ve adalara seyahatin Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.