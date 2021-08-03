Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Doğu Türkistan bölgesinde arabalarıyla seyahate çıkan bir aile, biraz dinlenmek, biraz da muhteşem manzarayı seyretmek için Duku Otoyolu’nda bir uçurumun kenarına park etti.

Sürücü arabadan inerken aniden araç kaymaya başladı.

Sürücü bir yandan kaymasını önlemek için arabayı durdurmaya çalışırken bir yandan da hemen araçtan inmeleri için arabadakileri uyardı.

Kısa sürede kadın-çocuk herkes kendisini araçtan atarken ön koltukta oturan kadın yolcu emniyet kemerini açamadığı için araçtan çıkamadı. Hejing Acil Durum İdaresi, düşen kadının kurtulduğunu ama kalçasından ciddi şekilde yaralandığını bildirdi. Otomobilin, el freninin iyi çekilememiş olması ya da frendeki bir arızadan dolayı uçuruma yuvarlandığı sanılıyor.

Çin'deki selde ölü sayısı 302'ye yükseldi Çin'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde ölü sayısının 302’ye yükseldiği belirtildi.

Hepsi bir selfie için… Hayatlarını tehlikeye attılar İngiltere'de bir grup turist fotoğraf çekmek için uçurum kenarında hayatlarını hiçe sayarak birbiriyle yarıştı.