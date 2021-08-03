Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan ve hala can kayıplarına neden olan koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaklaşık 14 ay aradan sonra ilk kez yeni vaka tespit edildi. 7 işçinin koronavirüs testlerinin pozitif sonuç verdiği, aynı gün 3 semptomatik ve 5 asemptomatik vaka daha tespit edildiği belirtildi.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Kentte doğrulanan yerel vakalar, yetkilileri alarma geçirdi. Vakalardan 3'ünün delta mutasyonu olması nedeniyle 2020'nin başlarından bu yana ilk kez bu kadar yüksek yerel vaka görülen bölgede test kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 11 milyonluk kent nüfusuna koronavirüs testi uygulanması kararlaştırıldı.

YÜZ YÜE EĞİTİMİ ASKIYA ALMA TALİMATI

Son vakaların ardından kamu otoriteleri alarma geçerken, bölgedeki tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verildi. Metro istasyonlarının girişlerindeki kontrollerin arttırıldığı kentte, mağaza, alışveriş merkezi ve restoranlarda dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı. Halktan da gerekmedikçe Hubei eyaletini terk etmemeleri istendi. Kentteki aşılama çalışmalarının da hızlandırılacağı aktarıldı.

SON VAKA 2020 YILININ HAZİRAN AYINDA

Yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Wuhan’da 23 Ocak 2020’de karantina ilan edilmişti. Kent, 76 günlük karantinanın ardından nisan ayı itibarıyla yeniden açılmıştı. Wuhan’da 2020 yılının haziran ayından bu yana yeni vaka bildirilmemişti.

Şu ana kadar 93 bin 193 Covid-19 vakasının doğrulandığı Çin'de 4636 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Wuhan'da yarasaların uzmanları ısırdığı anlar ortaya çıktı 2019 yılında ortaya çıkan ve dünyada yaklaşık olarak 3 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 ile ilgili çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda 2017 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde, yarasaları inceleyen uzmanların hayvanlar tarafından ısırılması yer alıyor.

Covid-19’un sıfır noktası Wuhan'da binlerce kişi ile müzik festivali Korona virüs salgınının çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımı ile dün Wuhan Strawberry Müzik Festival’i başladı.