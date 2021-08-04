Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Afganistan’ın başkenti Kâbil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın geleceğiyle ilgili görüşmeler devam ederken el-Cezire "Türkiye, Afganistan’da ana oyuncu olacak" yorumunda bulundu. Havalimanının güvenliğini üstlenen Türkiye, belli bazı şartların yerine getirilmesi hâlinde ABD ve NATO’nun Afganistan’dan asker çekmesi sonrasında da bu görevine devam etme teklifinde bulundu. Ünlü haber sitesi el-Cezire'de “Türkiye niçin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamak istiyor” başlığıyla haber yayınlandı. "Türkiye, kendisini büyük sorumluluk altına sokacak bu teklifi, Afganistan hükûmeti ve Taliban arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı, ülkede güvenlik durumunun hızla kötüleştiği bir sırada yaptı" denilen haberde, Ankara’nın bunun karşılığında elde edeceği kazançları sıraladı.

ANKARA'NIN İLİŞKİLERİ İYİ

“NATO’da Müslümanların çoğunlukta olduğu tek ülke olarak Türkiye, uzun süredir hem diplomatik hem de siyasî olarak Afganistan’da çok etkili" denilen haberde “Türkiye'nin, Afganistan’la derin tarihi, kültürel, dini ve etnik bağları var. Ama Taliban’ın baş destekçisi Pakistan’la da iyi ilişkiler içinde. Afganistan’da onlarca senelik ihtilafa son verilmesi için çok yönlü çabalarla aktif rol oynayan Türkiye, Taliban da dahil ülkedeki farklı etnik ve siyasî hiziplerle yakın bağlar kurdu” ifadeleri kullanıldı. Afganistan’da 500’ün üzerinde askeri olan Türkiye’nin çatışmalara katılmadığı belirtilen “Türkiye, daha çok Kâbil havalimanının güvenliği ve Afgan askerlerin eğitimiyle ilgilendi. Savaşçı olmayan rolünden dolayı Türkiye, Taliban’la diğer NATO ülkelerine göre daha iyi ilişkilere sahip. Taliban, ABD’nin asker çekmeyi tamamlayacağı Eylül 2021 tarihinden sonra ülkede asker bulundurmaması konusunda Türkiye’yi uyardı. Ankara ise müttefikleri Pakistan ve Katar üzerinden, bu konudaki itirazlarını kaldırması için örgüte baskı yapıyor. Türkiye bu konuda Taliban’la doğrudan görüşme yapma kararı aldı. Bütün bunlardan dolayı Türkiye, Afganistan’ın ana havalimanının güvenliğini sağlayabilecek ilk ülke durumunda” denildi.

TÜRKİYE’NİN KAZANÇLARI

Haber, Kâbil havalimanının güvenliğini almakla Türkiye’nin elde edeceği kazançlar şöyle sıralandı:

-Türkiye, ABD’nin çekilmesinden sonra da Afganistan’da önemli bir oyuncu olarak kalacak.

- Kâbil havalimanının muhafızlığını yaparak uluslararası topluma yumuşak gücünü gösterecek, itibarı büyük ölçüde yükselecek.

-Sünni Müslüman dünyasına liderlikte Suudi Arabistan’la yarışan Türkiye, büyük avantaj elde edecek.

-ABD’nin çekilmesi sonrası Afganistan’da aktif rol oynamakla Türkiye’nin NATO içindeki önemi artacak. Pozisyonunu kuvvetlendirecek ve NATO’da prestij kazanacak olan Türkiye; Libya, Irak ve Suriye’deki müdahalelerinden dolayı müttefiklerle arasındaki gerginlikleri giderebilecek.

- NATO'nun ülkede varlığını sürdüresini sağlamak, Türkiye-ABD ilişkilerine de olumlu yansıyacak. Afganistan’daki görev, Ankara’nın Washington ile son zamanlarda gerilen ilişkilerini tamir edebilir.

"TALİBAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAZSA BEDELİNİ ÖDER"

Afganistan’da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban ile Afgan hükûmeti arasında arabuluculuk görevi üstlenmeye çalışan Rusya taraflara uyarıda bulundu. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan temsilcisi Zamir Kabulov “Bu mesele müzakere yoluyla çözülmeli. Bu süreç, çok sancılı olacak. Bütün bunları dikkate alıyoruz ve gerçek diplomasinin duygulara dayalı olmadığını çok iyi anlıyoruz. Diplomasi, çıkar ve fırsatlara dayalıdır” dedi. Rusya'nın Taliban ile temas hâlinde olduğuna dikkati çeken Kabulov, Taliban'ın kendilerine verdiği sözde durması gerektiğini vurgulayıp “Eğer bir taraf, bize verdiği sözün dışına çıkmaya karar verirse bunun bedeli olacağını anlamalıdır” diye uyarıda bulundu. İran'ın Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü Formatına (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) dâhil olması gerektiğini belirten Kabulov, “Ancak İranlılar, siyasî ve ideolojik sebeplerden dolayı Amerikalılarla aynı masaya oturmaya hazır değiller” dedi.

Türkiye, Afganistan hesabını iyi yapıyor Kâbil Havaalanı’nın Türkiye’ye bırakılması planını yorumlayan uzmanlar “Ankara hesabını iyi yapıyor. Afganistan’da sahada olmak Asya jeopolitiği için çok önemli” dedi.

Erdoğan: Afganistan konusunda ABD'ye 3 şartımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da kılınan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımasına ilişkin, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz." dedi.