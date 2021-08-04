Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü Laboratuvarında geliştirildiği ve salgının buradaki çalışmalardan kaynaklandığına dair delillerin bulunduğunu iddia etti. Komitenin Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul çarpıcı iddialarda bulundu. McCaul “Enstitüde virüslere “işlev kazandırma” adı verilen genetik müdahaleler yapılıyordu. 2016’da bu müdahaleleri iz bırakmadan yapabilecek kabiliyete sahiptiler. Virüs 2019'da Ağustos sonu veya Eylül başlarında laboratuvarlardan sızdı. Çin Komünist Partisi yetkilileri sızıntının üzerini örtmeye çalıştı. Veri tabanı 12 Eylül 2019’da internetten kaldırıldı. Fakat üzerini örtmek için artık çok geçti. Virüs, Vuhan'da yayılmaya başlamıştı bile” şeklinde konuştu. Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü heyetinden İngiliz uzman Peter Daszak'ın genetik araştırmaları gizlemek üzere Çinli yetkililerle iş birliği yaptığı iddialarına işaret eden McCaul “ABD, Peter Daszak'ı ifadeye çağırmalı, bilinçli olarak hatalı açıklamaları neden yaptığı sorulmalıdır. Kongre, sızıntıyı gizleyen bilim insanları ile Çin Komünist Partisi yetkililerine yaptırım uygulamak için yasa çıkarmalı. Bu, bütün zamanların en büyük üstünü örtme olayıdır ve dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Sorumlular hesap vermelidir” değerlendirmesinde bulundu.

SÜPER BULAŞTIRICI ETKİNLİK

Vuhan'daki Dünya Askerî Olimpiyat Oyunlarının ilk "süper bulaştırıcı" etkinlik olduğunu ifade eden Michael McCaul “Sporculardan bazıları hastalığı ülkelerine taşıdı. Bu da oyunlara katılan ülkelerde Kasım 2019 gibi erken tarihte vakaların görülmesini açıklıyor" şeklinde konuştu.

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