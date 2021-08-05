Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı anne Fernanda Rocha Kanner, 'çevrimiçi geri bildirimlere' göre yaşamaması için 14 yaşındaki sosyal medya fenomeni kızının hesaplarını sildi. Sosyal medyada Nina Rios olarak bilinen Valentina’nın TikTok ve Instagram hesaplarında 1,7 milyon takipçisi vardı.

"SAĞLIKSIZ"

Bu platformları “sağlıksız” olarak nitelendiren Fernanda, “Hayatınızda hiç görmediğiniz 2 milyon kişi sizi çok iyi bildiğini düşünüyorsa bu durum çok tehlikelidir. Kendinizi kolayca kaybedebilirsiniz. Hele bir de 14 yaşında bir çocuksanız…” dedi. Bir annenin görevinin, çocuğuna arkadaş olmak olmadığını, annenin çocuklarına göz kulak olması ve onları zararlardan koruması gerektiğini belirten Fernanda, “Yaptığım radikaldi ama gerekliydi. Valentina çok kızdı ama bunun onun menfaatine olduğunu muhtemelen ileride anlayacak” diye konuştu.

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