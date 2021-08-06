Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de San Francisco polisi, şehrin göbeğinde arabanın camından sarkmış, elinde bir AK-47 Kalaşnikof tüfek tutan kadının fotoğrafını yayımladı.

Hızla trafikte seyrettiği görülen araçtaki kadının kimliği açıklanmadı. Fotoğrafın, Barneveld ve McKinnon caddelerinin bulunduğu bölgede, 11 Temmuz’da kanun dışı bir sürüş etkinliği sırasında çekildiği açıklandı.

Polis, fotoğraftaki Cadillac marka arabanın yakalandığını bildirdi. Kadının tutuklanıp tutuklanmadığı ya da hakkında herhangi bir hukuki işlem yapılıp yapılmadığı belli değil.

Yetkililer, aracın çekici tarafından götürüldüğü fotoğrafı da yayımladılar. Suç olaylarında büyük artış görülen San Francisco’da geçen sene ilk 6 ayda 58 silahlı saldırı yaşanmışken bu sene temmuza kadar iki kattan fazla artışla en az 119 saldırı gerçekleşti.