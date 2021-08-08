Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanılmaz hata Çekya’da bulunan özel bir banka tarafından yapıldı. Bankanın sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesap bakiyelerinde inanılmaz değişimler oldu. Kiminin hesabındaki paralar eksiye çekilirken, kiminin hesabına milyonlarca kron eklendi. 6 saat boyunca düzeltilemeyen hataya müşteriler isyan etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hesaplarındaki bakiyenin değiştiğini fark eden bir banka müşterisi sosyal medya hesabı üzerinden hesabının fotoğrafını paylaşarak, “Hesabıma 7,400,000 kron (yaklaşık 2,950,000 tl) yatırılmış. Allah dualarımı kabul etti” dedi.

Diğer bir müşteri ise, “Bakiyem 821,000 kron (yaklaşık 327,000 tl) eksiye düşmüş, umarım kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLER TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Hirvatistan’da tatilde iken hesap bakiyesi sistemsel hata nedeni ile eksiye düştüğü için bulunduğu mekanda hesap ödeyemeyen bir müşteri ise, bankayı dava edip ciddi bir tazminat talep edeceğini bildirdi.

PARALAR HARCANMIŞ!

Banka yetkilisi Katerina Petko yaptığı açıklamada, “Meydana gelen olaydan dolayı özür dileriz. Sistemdeki hatayı tespit edip onardık, hesaplar normale döndü. Hesaplarında anormal bir durum tespit eden müşterilerimizin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Hesaplarına eklenen paraları kullanan müşterilerimizden paraları iade etmelerini rica ediyoruz” dedi.

Hata sonucu müşteriler tarafından harcanan toplam tutar hakkında bilgi verilmedi.

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