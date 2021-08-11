Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, başkent İslamabad’da yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin üç milyonun üzerinde Afgan mülteciye ev sahipliğini yaptığını hatırlatarak Pakistan’ın ekonomik durumunun daha fazlasını kabul etmeye izin vermediğini ifade etti. Yusuf, mülteci dalgası ile karşılaşmaları hâlinde sınır bölgelerindeki halkın bunu hoş karşılamayacağını vurgulayarak yerel ekonomilerinin bu durumu daha fazla kaldıramayacağını ve ülkesinin yeni Afgan mülteciler için sınır kapılarını açmayacağını dile getirdi. Afgan güvenlik güçlerine 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığına ve Taliban’ın Afganistan’da büyük bir direnişle karşılaşmadan ilerlediğine değinen Yusuf, bir tarafta iyi ekipmanlı ve eğitilmiş askerlerin olduğunu diğer tarafta ise silah, havan ve roketlerin bulunduğunu hatırlattı ve bunu anlamadığını söyledi. Yusuf, önlerindeki altı ayın Afganistan’ın geleceği için çok önemli olduğunu hatırlatarak bütün ülkelerin siyasi uzlaşma için elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

5. vilayeti de aldılar! Afganistan Taliban'a teslim mi oluyor Afganistan, kuzeydoğudaki Talukan kentini de Taliban karşısında kaybederken, ele geçirilen vilayet sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.