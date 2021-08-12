Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 2020 yılında yapılan nüfus sayımında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

The Washington Post’ta sayımı değerlendiren Brookings Institution kurumu demografi uzmanı William Frey, “20 sene önce böyle bir şeyin olacağını söyleseydiniz kimse size inanmazdı. Ülke çarpıcı bir şekilde değişiyor” dedi.

HİSPANİKLER DÜZENLİ BİR ARTIŞ İÇİNDE

ABD Nüfus Sayım Bürosu, son 5 senedir beyazların sayısında azalma olacağı, azınlıkların nüfusunun artacağı tahmininde bulunuyordu. 2019’da ülkede beyaz nüfusu yüzde 60’tı. Şimdi bu oran bunun altına düştü.

Ülkede nüfusu düzenli bir şekilde ve en çok artan kesim, Hispanikler (kültürel kökenleri Meksika, Porto Riko, Küba, Orta Amerika ve diğer Latin Amerika ülkeleri olan kişiler). Son 30 senede bunların nüfusu iki kat arttı ve yüzde 20’ye ulaştı.

BEYAZ ÇOĞUNLUĞU 2045'TE KAYBEDİLECEK

Siyah nüfus yüzde 12,5’a sabitlenirken ABD’deki Asya kökenlilerin sayısı da 1990’lardakine göre iki kat artışla yüzde 6 oldu.

Bu sene nüfusunun sadece yüzde 0,2 artması beklenen ABD’de 18 yaşından küçüklerin çoğu renkli. Hispanik ve Asyalı nüfusunun artmasıyla 2045’ten sonra ABD’de beyazlar çoğunluğu kaybedecek.