Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya basınına göre Savunma Bakanlığına bağlı Askerî Başsavcılık ofisince polis ve askerî birimlere hitaben yazılan 5 Ağustos tarihli talimatta "cinayetlere karışmak ve paralı asker kullanmak" suçları sebebiyle Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması ve tutuklanmak üzere yetkili makamlara sevk edilmesi kararına yer verildi. Kararda "askerî ve güvenlik teşkilatlarının, yetkileri dâhilindeki bölgelerde mezkur şahsın (Seyfülislam) bulunması için bu emri uygulamalarına izin verildiği" kaydedildi. Söz konusu kararın "Trablus şehrine yönelik sözde Onur Operasyonu saldırıları sırasında Rus uyruklu paralı askerler (Wagner Grubu) tarafından işlenen cinayetlerle ilgili dava dosyasına ilişkin yürütülmekte olan cezai soruşturmalara dayandığını" açıklandı. Seyfülislam Kaddafi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor.

Libya: Mehmetçiği biz çağırdık Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mışri, ülkedeki paralı askerlerle Mehmetçiği bir tutanlara tepki göstererek “Türk askeri dışındakiler buraya gayrimeşru yollarla geldi” dedi.