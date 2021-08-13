Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

0000FF">Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, geçtiğimiz yıllarda 1 yıl tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılmıştı ancak yeniden yargılanma yolunun açılması ile birlikte tekrar ocak ayında 30 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

KALAN CEZASINI EV HAPSİNDE GEÇİRECEK

Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 Ocak'tan itibaren tutuklu bulunan Lee'nin cezasının bitmesine 1 senelik bir süre kaldığı ve şartlı tahliye edilerek geri kalan cezasını ev hapsinde geçireceği kaydedildi.

Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklu bulunduğu sürede kendisiyle ilgili eleştirileri ve beklentileri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Halkımızı çok fazla endişelendirdim. Üzgünüm." dedi.

Lee, Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri.

Samsung genel müdür yardımcısına 2,5 yıl hapis Teknoloji devi Samsung’un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong, yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

RÜŞVETTEN 2,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun iki koruma polisine 'rüşvet'ten gözaltı Muğla Marmaris'de Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

ABD'de Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden rüşvet aldığını kabul etti ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul etti.