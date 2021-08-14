Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban'ın dün ele geçirdiği Logar vilayetinin merkezi Pul-i Alem, başkente 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Helmand vilayetinin merkezi Leşkergâh’tan komutanlar ve yetkililer helikopterle şehirden ayrılırken askerler Taliban’a teslim oldu.

RUSYA: KÂBİL'E GİREMEZLER

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Kâbil Büyükelçiliğindeki Rus personelin tahliyesini değerlendirmediklerini belirtti. Kabulov “Taliban’ın yakın gelecekte Kâbil'i ele geçirme ihtimali yok” derken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Müzakere süreci yeniden başlatılmalı” dedi.

GRAHAM ELEŞTİRDİ

Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararını “DEAŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor” sözleriyle eleştirdi.

BM'den Taliban'a müzakerelere dön çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi çağrısında bulundu.