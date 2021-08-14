Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu silahlar, PKK'ya yönelik operasyonlar sonrası ele geçirildi, tek tek fotoğraflandı, seri numaraları not edildi. NATO üyesi ülkelerin ürettiği bu tür silahların bir terör örgütünün eline nasıl geçtiği sorusu uzun zamandır cevap bekliyor. Ele geçirilen anti-tank mühimmatları ise şöyle:

¥ 2 Kasım 2017'de Şırnak'taki Bestler Dereler bölgesinde bir MILAN anti-tank roketi,

¥ 11 Aralık 2018'de Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir 4 AT-4 anti-tank roketi,

¥ 15 Aralık 2018'de Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

¥ 23 Aralık 2018'de Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

¥ 28 Aralık 2018'de Hakurk bölgesi Dayla kırsalındaki aramada ateşlenmiş 4 AT-4 anti-tank roketi,

¥ 24 Eylül 2018'de Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 anti-tank roketi,

¥ 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 anti-tank roketi,

¥ 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi'de güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

¥ 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda ele geçirilen ii AT-4 anti-tank roketi,

¥ 26 Ekim 2019'da Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve etkisiz hâle getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 anti-tank roketi,

¥ 24 Temmuz 2020'de Raş Deresindeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

¥ 19 Eylül 2020'de Hakkâri'de bulunan 3 AT-4 anti-tank roketi.

NATO:Taliban’ı uluslararası toplum tanımayacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi halinde söz konusu durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını bildirdi.