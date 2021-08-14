Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 36 milyon 600 bini geçti.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayıları artışa geçtiği gözlemlendi.

DÜNYADA COVİD-19'DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1943 artarak 621 bin 36 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 4 milyon 116 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 323 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 593 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 202, New York'ta 53 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

167 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,6'sı en az bir doz Covid-19 aşısı oldu.

197 milyon 81 binden fazla kişiye ilk doz, 167 milyon 699 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

ABD'li ilaç devine 2.1 milyar dolarlık ceza! İlaç üreticisi ABD'li JohnsonJohnson'ın bebek pudralarında zehirli asbest kullanımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından onaylandı.